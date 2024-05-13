Ланьшина (Ребинина) Василиса Матвеевна ?.06.1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшина (Ребинина) Василиса Матвеевна

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

?.06.1767

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1767

Отец: Ребинин Матвей Антонович

Мать: Ребинина (Шмараева) Матрена Гавриловна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
1783

Муж: Ланьшин Игнатий Михайлович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ланьшин Егор Игнатьевич

Отец ребёнка: Ланьшин Игнатий Михайлович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ланьшин Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: не указан

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1833
Косилово, Грайворонский, Белгородская область

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