Ланьшина (Ребинина) Василиса Матвеевна
Место рождения
Дата рождения?.06.1767
Дата смерти1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1767
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1783
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Ланьшин Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ланьшин Никита Игнатьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1833