Шмараева (Климова) Евдокия Юрьевна 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Климова) Евдокия Юрьевна

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Климов Юрий Григорьевич

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1750

Муж: Шмараев Гаврил Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Поволяева (Шмараева) Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Шмараев Гаврил Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ребинина (Шмараева) Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Шмараев Гаврил Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ряполова (Шмараева) Акилина Гавриловна

Отец ребёнка: Шмараев Гаврил Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Писилова (Шмараева) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Шмараев Гаврил Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1765
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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