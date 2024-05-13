Шмараева (Климова) Евдокия Юрьевна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Климов Юрий Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1750
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Поволяева (Шмараева) Агафья Гавриловна
Отец ребёнка: Шмараев Гаврил Петрович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ребинина (Шмараева) Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Шмараев Гаврил Петрович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ряполова (Шмараева) Акилина Гавриловна
Отец ребёнка: Шмараев Гаврил Петрович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Писилова (Шмараева) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Шмараев Гаврил Петрович
Смерть
1765