Климов Юрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1669
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Климов Григорий
Рождение ребёнка
1717
Упоминание
?.07.1719
Упоминание
1720
Упоминание
1722
Упоминание
1727
Рождение ребёнка
1730
Сын: Климов Петр Юрьевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Шмараева Евдокия Юрьевна
Упоминание
1748
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747