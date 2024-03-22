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Климов Юрий Григорьевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1669

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Климов Григорий

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Климов Никита Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
?.07.1719
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1720
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1722
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1727
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Климов Петр Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Шмараева Евдокия Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1748
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1747
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
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