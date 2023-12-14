Климов Петр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Климов Юрий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Климов Иван Петрович
Мать ребёнка: Климова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Климова Мария Гавриловна
Упоминание
1748
Перепись населения | 2-я Ревизская Сказка. Книга переписная однодворцев 1748 г.
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Климова Мария Гавриловна
Упоминание
1767
Перепись населения | Сказки об однодворцах 1767 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Мария Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно