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Климов Петр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Климов Юрий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Климов Иван Петрович

Мать ребёнка: Климова Мария Гавриловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Климов Филипп Петрович

Мать ребёнка: Климова Мария Гавриловна

Упоминание
1748
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | 2-я Ревизская Сказка. Книга переписная однодворцев 1748 г.
Рождение ребёнка
1755

Сын: Климов Василий Петрович

Мать ребёнка: Климова Мария Гавриловна

Упоминание
1767
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | Сказки об однодворцах 1767 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Мария Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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