Климова (Карнаухова) Мария Гавриловна 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова (Карнаухова) Мария Гавриловна

Климова (Карнаухова) Мария Гавриловна

Место рождения

Обыхожая, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Обыхожая, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Климов Иван Петрович

Отец ребёнка: Климов Петр Юрьевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Климов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Климов Петр Юрьевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1750

Муж: Климов Петр Юрьевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Климов Василий Петрович

Отец ребёнка: Климов Петр Юрьевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.