Климова (Карнаухова) Мария Гавриловна
Место рожденияОбыхожая, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Обыхожая, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Климов Иван Петрович
Отец ребёнка: Климов Петр Юрьевич
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Климов Петр Юрьевич
Бракосочетание
1750
Муж: Климов Петр Юрьевич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Климов Петр Юрьевич
Смерть
Неизвестно