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Карпов Михаил Филатович

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Место рождения

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.09.1899

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1899

Отец: Карпов Филат

Мать: Карпова Ксения Павловна

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Дёшина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Судакова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Анастасия

Смерть
1972
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