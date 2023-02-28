Карпов Михаил Филатович
Место рождения
Дата рождения19.09.1899
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1899
Отец: Карпов Филат
Мать: Карпова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Дёшина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Судакова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Анастасия
Смерть
1972