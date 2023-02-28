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Карпова Ксения Павловна

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Место рождения

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

После 1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Павел

Мать: не указана

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.09.1899

Сын: Карпов Михаил Филатович

Отец ребёнка: Карпов Филат

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
До 1899 ст.

Муж: Карпов Филат

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.05.1902

Сын: Карпов Ефрем Филатович

Отец ребёнка: Карпов Филат

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.03.1911

Сын: Карпов Филат Филатович

Отец ребёнка: Карпов Филат

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1911 ст.
Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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