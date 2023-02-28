Карпова Ксения Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1911 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1899
Отец ребёнка: Карпов Филат
Бракосочетание
До 1899 ст.
Муж: Карпов Филат
Рождение ребёнка
29.05.1902
Отец ребёнка: Карпов Филат
Рождение ребёнка
08.03.1911
Отец ребёнка: Карпов Филат
Смерть
После 1911 ст.