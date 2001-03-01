Дёшина (Карпова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёшина (Карпова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

?.03.2001

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Карпов Михаил Филатович

Мать: не указана

Смерть
?.03.2001
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