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Дёшина (Карпова) Валентина Михайловна
Дёшина (Карпова) Валентина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
?.03.2001
Пол
Женский
Отец
Карпов Михаил Филатович
1899 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Карпов Михаил Филатович
Мать: не указана
Смерть
?.03.2001
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