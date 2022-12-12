Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Горчаков Михаил Архипович

Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Горчаков Семен Архипович

Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Горчаков Яков Архипович

Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Горчаков Михей Архипович

Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Горчаков Алексей Архипович

Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея Архиповна

Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Архип Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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