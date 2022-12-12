Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Горчаков Михаил Архипович
Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Горчаков Алексей Архипович
Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея Архиповна
Отец ребёнка: Горчаков Архип Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно