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Горчаков Архип Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Горчаков Григорий Евстратович

Мать: Степанида Леоновна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Горчаков Михаил Архипович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Горчаков Семен Архипович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Горчаков Яков Архипович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Горчаков Михей Архипович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Горчаков Алексей Архипович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея Архиповна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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