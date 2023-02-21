Горчаков Архип Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Горчаков Григорий Евстратович
Мать: Степанида Леоновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Горчаков Михаил Архипович
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Горчаков Алексей Архипович
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея Архиповна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно