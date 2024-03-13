Шагжитова Нина Баясхолановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Сын: Шагжитов Виктор Палымович
Отец ребёнка: Шагжитов Палым
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Людмила Палымовна
Отец ребёнка: Шагжитов Палым
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Шагжитов Палым
Рождение ребёнка
20.11.1956
Дочь: Хорчинцыренова Светлана Палымовна
Отец ребёнка: Шагжитов Палым
Рождение ребёнка
11.07.1958
Дочь: Бамболаева Галина Палымовна
Отец ребёнка: Шагжитов Палым
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Бабуева Ирина Палымовна
Отец ребёнка: Шагжитов Палым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шагжитов Валерий Палымович
Отец ребёнка: Шагжитов Палым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Норбоева Любовь Палымовна
Отец ребёнка: Шагжитов Палым
Смерть
Неизвестно