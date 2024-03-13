Шагжитов Палым — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагжитов Палым

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Балма

Рождение ребёнка
1950

Сын: Шагжитов Виктор Палымович

Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Людмила Палымовна

Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Шагжитов Борис Палымович

Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна

Рождение ребёнка
20.11.1956

Дочь: Хорчинцыренова Светлана Палымовна

Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна

Рождение ребёнка
11.07.1958

Дочь: Бамболаева Галина Палымовна

Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Бабуева Ирина Палымовна

Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагжитов Валерий Палымович

Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Норбоева Любовь Палымовна

Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна

Смерть
Неизвестно
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