Шагжитов Палым
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Балма
Рождение ребёнка
1950
Сын: Шагжитов Виктор Палымович
Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Людмила Палымовна
Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна
Рождение ребёнка
20.11.1956
Дочь: Хорчинцыренова Светлана Палымовна
Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна
Рождение ребёнка
11.07.1958
Дочь: Бамболаева Галина Палымовна
Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Бабуева Ирина Палымовна
Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шагжитов Валерий Палымович
Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Норбоева Любовь Палымовна
Мать ребёнка: Шагжитова Нина Баясхолановна
Смерть
Неизвестно