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Олейник Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1957

Отец: Олейник Николай Федорович

Мать: Моршель Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейник Николай Викторович

Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
18.01.1981

Сын: Олейник Илья Викторович

Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
04.04.1982

Сын: Олейник Виктор Викторович

Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
15.09.1990

Сын: Олейник Валерий Викторович

Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
25.11.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична

Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.07.1996

Дочь: Олейник Варвара Викторовна

Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична

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