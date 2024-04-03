Олейник Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олейник Николай Викторович
Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
18.01.1981
Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
04.04.1982
Сын: Олейник Виктор Викторович
Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
15.09.1990
Сын: Олейник Валерий Викторович
Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
25.11.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична
Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.07.1996
Дочь: Олейник Варвара Викторовна
Мать ребёнка: Олейник Ольга Ильинична