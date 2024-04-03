Олейник Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейник Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1936

Отец: Олейник Федор Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олейник Елена Николаевна

Мать ребёнка: Моршель Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олейник Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Моршель Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейник Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Моршель Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
21.10.1957

Сын: Олейник Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Моршель Людмила Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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