Олейник Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1936
Отец: Олейник Федор Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олейник Елена Николаевна
Мать ребёнка: Моршель Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олейник Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Моршель Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олейник Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Моршель Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
21.10.1957
Сын: Олейник Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Моршель Людмила Григорьевна
Смерть
Неизвестно