Олейник Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейник Ольга Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейник Николай Викторович

Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
18.01.1981

Сын: Олейник Илья Викторович

Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
04.04.1982

Сын: Олейник Виктор Викторович

Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
15.09.1990

Сын: Олейник Валерий Викторович

Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
25.11.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич

Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.07.1996

Дочь: Олейник Варвара Викторовна

Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич

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