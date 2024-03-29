Олейник Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олейник Николай Викторович
Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
18.01.1981
Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
04.04.1982
Сын: Олейник Виктор Викторович
Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1990
Сын: Олейник Валерий Викторович
Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич
Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.07.1996
Дочь: Олейник Варвара Викторовна
Отец ребёнка: Олейник Виктор Николаевич