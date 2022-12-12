Сафронова (Миронова) Ксения Семенова
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Миронов Семен Филиппов
Бракосочетание
09.05.1875
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Сафронов Николай Зосимов
Рождение ребёнка
20.06.1888
Отец ребёнка: Сафронов Николай Зосимов
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Сафронов Николай Зосимов
Смерть
Неизвестно