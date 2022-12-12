Сафронова (Миронова) Ксения Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Миронова) Ксения Семенова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Миронов Семен Филиппов

Мать: Миронова Евдокия Акинфиева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.05.1875

Муж: Сафронов Николай Зосимов

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сафронов Михаил Николаев

Отец ребёнка: Сафронов Николай Зосимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.06.1888

Сын: Сафронов Петр Николаев

Отец ребёнка: Сафронов Николай Зосимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Сафронов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сафронов Николай Зосимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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