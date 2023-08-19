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Сафронов Михаил Николаев

Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Сафронов Николай Зосимов

Мать: Сафронова Ксения Семенова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Сафронов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Прасковья Семенова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Сафронов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Прасковья Семенова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Прасковья Семенова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сафронов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Прасковья Семенова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сафронов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Прасковья Семенова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семенова

Смерть
Неизвестно
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