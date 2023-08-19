Сафронов Михаил Николаев
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сафронов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сафронов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сафронов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Прасковья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семенова
Смерть
Неизвестно