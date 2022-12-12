Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Сафронов Михаил Николаев
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сафронов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Сафронов Михаил Николаев
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Сафронов Михаил Николаев
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сафронов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сафронов Михаил Николаев
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сафронов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сафронов Михаил Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно