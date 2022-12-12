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Прасковья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сафронов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Сафронов Михаил Николаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Сафронов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Сафронов Михаил Николаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Сафронов Михаил Николаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сафронов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сафронов Михаил Николаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сафронов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сафронов Михаил Николаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Михаил Николаев

Смерть
Неизвестно
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