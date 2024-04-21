Орлов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Фёдор Иванович

Орлов Фёдор Иванович

Место рождения

Труфаново, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.09.1914

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1914

Отец: Орлов Иван Кузьмич

Мать: Орлова Сотникова Александра Степановна

Труфаново, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Орлова Насонова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орловаволкова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Орлова Насонова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
18.08.1950

Дочь: Боброва Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Орлова Насонова Александра Алексеевна

Смерть
2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.