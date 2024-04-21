Орлов Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения04.09.1914
Дата смерти2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Насонова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орловаволкова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Орлова Насонова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
18.08.1950
Дочь: Боброва Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Орлова Насонова Александра Алексеевна
Смерть
2005