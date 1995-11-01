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Орлова Насонова Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1913

Дата смерти

?.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1913

Отец: Насонов Алексей Гордеевич

Мать: Насонова Мавра Долматовна

Рождение ребёнка
18.08.1950

Дочь: Боброва Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Орлов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Орлов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орловаволкова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Орлов Фёдор Иванович

Смерть
?.11.1995
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