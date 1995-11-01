Орлова Насонова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1913
Дата смерти?.11.1995
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1913
Рождение ребёнка
18.08.1950
Дочь: Боброва Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Орлов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орловаволкова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Орлов Фёдор Иванович
Смерть
?.11.1995