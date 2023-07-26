Акимова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимова Екатерина Андреевна

Акимова Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1893

Дата смерти

26.01.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1920 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Кирилл Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
04.11.1920

Дочь: Акимова (Акимова) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Акимов Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
17.08.1923

Дочь: Акимова (Акимова) Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Акимов Кирилл Михайлович

Смерть
26.01.1973
Похороны
Неизвестно
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.