Акимова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1893
Дата смерти26.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1920
Дочь: Акимова (Акимова) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Акимов Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1923
Дочь: Акимова (Акимова) Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Акимов Кирилл Михайлович
Смерть
26.01.1973
Похороны
Неизвестно
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область