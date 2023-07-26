Акимов Кирилл Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акимов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1920
Дочь: Акимова Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Акимова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
17.08.1923
Дочь: Акимова Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Акимова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно