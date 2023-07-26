Акимов Кирилл Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Кирилл Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

1920 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акимов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1920

Дочь: Акимова Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Акимова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
17.08.1923

Дочь: Акимова Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Акимова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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