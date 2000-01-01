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Долгушин Максим Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Долгушин Степан

Мать: Долгушина Анна Петрова

Бракосочетание
1822

Жена: Долгушина Фекла Иванова

Бракосочетание
1826

Жена: Долгушина Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Долгушина Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Долгушина Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Максимова

Мать ребёнка: Долгушина Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно
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