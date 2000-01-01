Долгушин Максим Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: Долгушин Степан
Мать: Долгушина Анна Петрова
Бракосочетание
1822
Жена: Долгушина Фекла Иванова
Бракосочетание
1826
Жена: Долгушина Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Долгушина Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Долгушина Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Максимова
Мать ребёнка: Долгушина Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно