Долгушина (Трегубова) Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Долгушин Максим Степанов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Долгушин Максим Степанов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Максимова
Отец ребёнка: Долгушин Максим Степанов
Смерть
Неизвестно