Долгушина (Трегубова) Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушина (Трегубова) Анна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Трегубов (олешин) Алексей Данилов

Мать: Трегубова (олешина) Татьяна

Бракосочетание
1826

Муж: Долгушин Максим Степанов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Долгушин Максим Степанов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Долгушин Максим Степанов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Максимова

Отец ребёнка: Долгушин Максим Степанов

Смерть
Неизвестно
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