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Шигапова (Насырова) Суфия

Место рождения

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

05.12.1908

Дата смерти

11.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1908

Отец: Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович

Мать: (Минкина) Рабига Нурулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шигапов Минкаж

Рождение ребёнка
1938

Сын: Шигапов Равиль

Отец ребёнка: Шигапов Минкаж

Рождение ребёнка
04.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шигапов Минкаж

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Шигапова) Дания

Отец ребёнка: Шигапов Минкаж

Рождение ребёнка
23.05.1951

Дочь: (Шигапова) Шамсия

Отец ребёнка: Шигапов Минкаж

Смерть
11.09.1996

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