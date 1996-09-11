Шигапова (Насырова) Суфия
Место рожденияКармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Дата рождения05.12.1908
Дата смерти11.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шигапов Минкаж
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шигапов Равиль
Отец ребёнка: Шигапов Минкаж
Рождение ребёнка
04.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шигапов Минкаж
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Шигапова) Дания
Отец ребёнка: Шигапов Минкаж
Рождение ребёнка
23.05.1951
Дочь: (Шигапова) Шамсия
Отец ребёнка: Шигапов Минкаж
Смерть
11.09.1996