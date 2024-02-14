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Шигапов Минкаж

Место рождения

д. Мамыж Арского района РТ

Дата рождения

12.04.1910

Дата смерти

31.05.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
1951 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигапова (Насырова) Суфия

Рождение ребёнка
1938

Сын: Шигапов Равиль

Мать ребёнка: Шигапова (Насырова) Суфия

Рождение ребёнка
04.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шигапова (Насырова) Суфия

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Шигапова) Дания

Мать ребёнка: Шигапова (Насырова) Суфия

Рождение ребёнка
23.05.1951

Дочь: (Шигапова) Шамсия

Мать ребёнка: Шигапова (Насырова) Суфия

Смерть
31.05.1984

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