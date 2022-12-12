Марья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Марфа Павлова

Отец ребёнка: Павел Денисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Денисов

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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