Марья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Марфа Павлова
Отец ребёнка: Павел Денисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Денисов
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно