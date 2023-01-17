Павел Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Денисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1725 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Марья Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ларионова

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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