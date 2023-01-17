Павел Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Марья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ларионова
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно