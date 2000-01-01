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Раникунда
Раникунда
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
512
Пол
Женский
Отец
Бизин
Мать
Мения
Муж
Вахо
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Бизин
Мать:
Мения
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Вахо
Смерть
512
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