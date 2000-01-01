Раникунда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раникунда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

512

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бизин

Мать: Мения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахо

Смерть
512
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