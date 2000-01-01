Мения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
507
Сын: Герменефред
Отец ребёнка: Бизин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аудоин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раникунда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадерих
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бертахар
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бизин
Смерть
Неизвестно