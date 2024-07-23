Корзникова Марфа Борисовна
Место рожденияд. Лычной Починок Пронинской волости
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лычной Починок Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810
Сын: Корзников Пантелей Гаврилович
Отец ребёнка: Корзников Гаврила Иванович
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Корзников Гаврила Иванович
д. Лычной Починок Пронинской волости
Смерть
После 1850
д. Пожарово Пронинской волости