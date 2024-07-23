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Корзникова Марфа Борисовна

Место рождения

д. Лычной Починок Пронинской волости

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лычной Починок Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Гаврила Иванович

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Корзников Пантелей Гаврилович

Отец ребёнка: Корзников Гаврила Иванович

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1821

Сын: Корзников Пуд Гаврилович

Отец ребёнка: Корзников Гаврила Иванович

д. Лычной Починок Пронинской волости
Смерть
После 1850
д. Пожарово Пронинской волости

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