Корзников Пантелей Гаврилович
Место рожденияд. Лычной Починок Пронинской волости
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
д. Лычной Починок Пронинской волости
Бракосочетание
1842
Жена: Пелагея Ивановна
д. Пожарово Пронинской волости
В 1842 году перешел на жительство в д. Пожарово в дом Павла Попова по случаю женитьбы для поддержания семейства из Лычного починка
Смерть
Неизвестно