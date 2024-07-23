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Корзников Пантелей Гаврилович

Место рождения

д. Лычной Починок Пронинской волости

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Корзников Гаврила Иванович

Мать: Корзникова Марфа Борисовна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Бракосочетание
1842

Жена: Пелагея Ивановна

д. Пожарово Пронинской волости
В 1842 году перешел на жительство в д. Пожарово в дом Павла Попова по случаю женитьбы для поддержания семейства из Лычного починка
Смерть
Неизвестно

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