Сафронов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сафронов Семен Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1895
Дочь: Сафронова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Сафронова -- Васса Дмитриевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
08.05.1898
Дочь: Сафронова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Сафронова -- Васса Дмитриевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сафронова Евфимилия Николаевна
Мать ребёнка: Сафронова -- Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.07.1904
Сын: Сафронов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сафронова -- Васса Дмитриевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно