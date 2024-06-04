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Сафронов Николай Михайлович

Место рождения

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1861

Отец: Сафронов Михаил Семенович

Мать: Сафронова -- Наталья Максимовна

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова -- Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сафронов Семен Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.10.1895

Дочь: Сафронова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Сафронова -- Васса Дмитриевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
08.05.1898

Дочь: Сафронова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Сафронова -- Васса Дмитриевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сафронова Евфимилия Николаевна

Мать ребёнка: Сафронова -- Васса Дмитриевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.07.1904

Сын: Сафронов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сафронова -- Васса Дмитриевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно

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