Сафронов Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронов Семен Николаевич

Сафронов Семен Николаевич

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сафронов Николай Михайлович

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
08.06.1905

Жена: Сафронова (Костылева) Неонила Петровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
30.04.1906

Сын: Сафронов Николай Семенович

Мать ребёнка: Сафронова (Костылева) Неонила Петровна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.