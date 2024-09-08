Сафронов Семен Николаевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сафронов Николай Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1905
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
30.04.1906
Сын: Сафронов Николай Семенович
Мать ребёнка: Сафронова (Костылева) Неонила Петровна
Смерть
Неизвестно