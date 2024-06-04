Сафронова -- Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова -- Васса Дмитриевна

Сафронова -- Васса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
29.10.1895

Дочь: Сафронова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Сафронов Николай Михайлович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
08.05.1898

Дочь: Сафронова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Сафронов Николай Михайлович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сафронова Евфимилия Николаевна

Отец ребёнка: Сафронов Николай Михайлович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.07.1904

Сын: Сафронов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сафронов Николай Михайлович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.