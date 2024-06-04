Сафронова -- Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1895
Дочь: Сафронова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Сафронов Николай Михайлович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
08.05.1898
Дочь: Сафронова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Сафронов Николай Михайлович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сафронова Евфимилия Николаевна
Отец ребёнка: Сафронов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1904
Сын: Сафронов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сафронов Николай Михайлович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно