Suits Eve
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1947
Дата смерти03.06.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Žerebjatjeva (Lank) Eike
Отец ребёнка: Lank Enn
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Lank Enn
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Suits Birgit
Отец ребёнка: Suits ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Suits ?
Рождение ребёнка
27.08.1974
Сын: Suits Hans Eginhard
Отец ребёнка: Suits ?
Смерть
03.06.1998