Suits Eve — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Suits Eve

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1947

Дата смерти

03.06.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Lank Eva

Отец ребёнка: Lank Enn

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Žerebjatjeva (Lank) Eike

Отец ребёнка: Lank Enn

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Lank Egle

Отец ребёнка: Lank Enn

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lank Enn

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Suits Birgit

Отец ребёнка: Suits ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Suits ?

Рождение ребёнка
27.08.1974

Сын: Suits Hans Eginhard

Отец ребёнка: Suits ?

Смерть
03.06.1998

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