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Suits Hans Eginhard
Suits Hans Eginhard
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1974
Дата смерти
02.03.2005
Пол
Мужской
Отец
Suits ?
Мать
Suits Eve
1947 г.р.
Жена
(Vetesina) Maris
Дети
Suits Hanna-Mary
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1974
Отец:
Suits ?
Мать:
Suits Eve
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Suits Hanna-Mary
Мать ребёнка:
Maris
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Maris
Смерть
02.03.2005
Пярну
, Pärnu linn, Pärnu maakond
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