Suits Hans Eginhard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Suits Hans Eginhard

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1974

Дата смерти

02.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1947 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1974

Отец: Suits ?

Мать: Suits Eve

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Suits Hanna-Mary

Мать ребёнка: Maris

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Maris

Смерть
02.03.2005
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
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