Ипполитов Василий Аксенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Василий Аксенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ипполитов Аксен Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Ипполитов Михаил Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Ипполитов Герасим Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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