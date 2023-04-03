Ипполитов Василий Аксенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ипполитов Аксен Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Ипполитов Михаил Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Ипполитов Герасим Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно