Ипполитов Михаил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Ипполитов Василий Аксенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ипполитова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Устинья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1723
Сын: Ипполитов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1730
Сын: Ипполитов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Андреева
Смерть
Неизвестно