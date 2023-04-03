Ипполитов Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Михаил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Ипполитов Василий Аксенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ипполитова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Андреева

Рождение ребёнка
1723

Сын: Ипполитов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Ипполитов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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