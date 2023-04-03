Ипполитов Герасим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Герасим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Ипполитов Василий Аксенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1729

Дочь: (Ипполитова) Пелагея Герасимова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Ипполитов Косьма Герасимов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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