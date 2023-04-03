Ипполитов Герасим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Ипполитов Василий Аксенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1729
Дочь: (Ипполитова) Пелагея Герасимова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Ипполитов Косьма Герасимов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно