Карпенко (Петрова) Наталья Петровна
Место рожденияФролово волгоградской области
Дата рождения06.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1992
Фролово волгоградской области
Бракосочетание
06.06.2020
Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.09.2020
Дочь: Карпенко Екатерина Артемовна
Отец ребёнка: Карпенко Артём Иванович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно