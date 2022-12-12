Карпенко (Петрова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Петрова) Наталья Петровна

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Место рождения

Фролово волгоградской области

Дата рождения

06.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1992

Отец: Петров Петр Петрович

Мать: Петрова Светлана Александровна

Фролово волгоградской области
Бракосочетание
06.06.2020

Муж: Карпенко Артём Иванович

Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.09.2020

Дочь: Карпенко Екатерина Артемовна

Отец ребёнка: Карпенко Артём Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
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