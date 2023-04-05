Княжева (Заплетина) Ксения Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжева (Заплетина) Ксения Филиповна

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Место рождения

Куриловка

Дата рождения

14.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1861

Отец: Заплетин Филипп Ефимович

Мать: Заплетина Анна Федоровна

Куриловка
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Заплетина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Княжев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Василиса Николаевна

Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Княжев Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович

Рождение ребёнка
26.05.1901 ст.

Сын: Княжев Семён Николаевич

Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княжев Николай Никанорович

Смерть
Неизвестно
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