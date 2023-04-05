Княжева (Заплетина) Ксения Филиповна
Место рожденияКуриловка
Дата рождения14.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1861
Отец: Заплетин Филипп Ефимович
Мать: Заплетина Анна Федоровна
Куриловка
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Заплетина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Княжев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Василиса Николаевна
Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович
Рождение ребёнка
26.05.1901 ст.
Отец ребёнка: Княжев Николай Никанорович
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно