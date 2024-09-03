Кошкарова (Самоловова) Анна Петровна
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения31.01.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1840
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1859
Сын: Самоловов Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Самоловов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
11.10.1863
Дочь: Белкина (Самоловова) Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Самоловов Григорий Алексеев
Смерть
Неизвестно