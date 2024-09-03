Кошкарова (Самоловова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкарова (Самоловова) Анна Петровна

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

31.01.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1840

Отец: Самоловов Петр Николаев

Мать: Самоловова (Шехирева) Степанида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
28.10.1859

Сын: Самоловов Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Самоловов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
11.10.1863

Дочь: Белкина (Самоловова) Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Самоловов Григорий Алексеев

Смерть
Неизвестно

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