Самоловов Стефан Григорьев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения28.10.1859
Дата смерти09.08.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1881
Дочь: Нестерова (Самоловова) Агафья Стефановна
Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева
Рождение ребёнка
27.01.1883
Сын: Самоловов Василий Стефанов
Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева
Рождение ребёнка
26.07.1884
Сын: Самоловов Николай Степанов
Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева
Рождение ребёнка
20.11.1890
Дочь: Преснецова (Самоловова) Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева
Рождение ребёнка
24.05.1892
Сын: Самоловов Георгий Стефанов
Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: Косыгина (Самоловова) Анна Стефанова
Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева
Смерть
09.08.1902