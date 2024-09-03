Самоловов Стефан Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамоловов Стефан Григорьев

Самоловов Стефан Григорьев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

28.10.1859

Дата смерти

09.08.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1859

Отец: Самоловов Григорий Алексеев

Мать: Кошкарова (Самоловова) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева

Рождение ребёнка
28.12.1881

Дочь: Нестерова (Самоловова) Агафья Стефановна

Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева

Рождение ребёнка
27.01.1883

Сын: Самоловов Василий Стефанов

Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева

Рождение ребёнка
26.07.1884

Сын: Самоловов Николай Степанов

Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева

Рождение ребёнка
20.11.1890

Дочь: Преснецова (Самоловова) Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева

Рождение ребёнка
24.05.1892

Сын: Самоловов Георгий Стефанов

Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева

Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: Косыгина (Самоловова) Анна Стефанова

Мать ребёнка: Самоловова (Преснецова) Варвара Васильева

Смерть
09.08.1902

Мы используем куки для улучшения работы сайта.