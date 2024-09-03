Самоловова (Шехирева) Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти03.03.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1824
Сын: Самоловов Георгий (Егор) Петрович
Отец ребёнка: Самоловов Петр Николаев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Слинкина (Самоловова) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Самоловов Петр Николаев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Самоловов Петр Николаев
Рождение ребёнка
31.01.1840
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Самоловов Петр Николаев
Смерть
03.03.1879