Самоловова (Шехирева) Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Шехирева) Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

03.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Петр Николаев

Рождение ребёнка
19.12.1824

Сын: Самоловов Георгий (Егор) Петрович

Отец ребёнка: Самоловов Петр Николаев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Слинкина (Самоловова) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Самоловов Петр Николаев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Самоловов Петр Николаев

Рождение ребёнка
31.01.1840

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Самоловов Петр Николаев

Смерть
03.03.1879

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