Праскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПраскева Афанасьевна

Праскева Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Афанасий Ананьевич

Мать: Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close