Афанасий Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Ананий
Мать: Марфа Романовна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Наталия Афанасьевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Праскева Афанасьевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно