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Афанасий Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Ананий

Мать: Марфа Романовна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Наталия Афанасьевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Праскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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