Блинов Мирон Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Блинов Яков Карпов
Мать: Блинова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Екатерина Миронова
Мать ребёнка: Блинова Домна Андреянова
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Блинова Домна Андреянова
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Блинов Тарас Миронов
Мать ребёнка: Блинова Домна Андреянова
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Блинова Домна Андреянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Домна Андреянова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850