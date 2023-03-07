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Блинов Мирон Яковлев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Блинов Яков Карпов

Мать: Блинова Ирина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Екатерина Миронова

Мать ребёнка: Блинова Домна Андреянова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Блинов Елисей Миронов

Мать ребёнка: Блинова Домна Андреянова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Блинов Тарас Миронов

Мать ребёнка: Блинова Домна Андреянова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Блинов Василий Миронов

Мать ребёнка: Блинова Домна Андреянова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Домна Андреянова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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