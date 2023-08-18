Блинова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Блинов Яков Карпов
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Блинов Яков Карпов
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Блинов Мирон Яковлев
Отец ребёнка: Блинов Яков Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Яков Карпов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834