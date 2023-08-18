Блинова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Блинов Симеон Яковлев

Отец ребёнка: Блинов Яков Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Блинов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Блинов Яков Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Блинов Мирон Яковлев

Отец ребёнка: Блинов Яков Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Яков Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Между 1816 и 1834
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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