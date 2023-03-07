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Блинов Елисей Миронов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Блинов Мирон Яковлев

Мать: Блинова Домна Андреянова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1862 ст.

Сын: Блинов Иоанн Елисеев

Мать ребёнка: Блинова Мелания (Поликарпова)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.01.1865 ст.

Дочь: Татьяна Елисеева

Мать ребёнка: Блинова Мелания (Поликарпова)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Мелания (Поликарпова)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1865
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