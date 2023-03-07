Блинов Елисей Миронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Блинов Мирон Яковлев
Мать: Блинова Домна Андреянова
Рождение ребёнка
01.09.1862 ст.
Сын: Блинов Иоанн Елисеев
Мать ребёнка: Блинова Мелания (Поликарпова)
Рождение ребёнка
06.01.1865 ст.
Дочь: Татьяна Елисеева
Мать ребёнка: Блинова Мелания (Поликарпова)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1865